Собянин: советский генплан должен быть заменен на постоянно обновляющийся мастер-план

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Генеральный план развития Москвы нужно перевести в режим постоянного обновляющегося мастер-плана с учетом текущих реалий. Об этом Сергей Собянин рассказал в интервью РБК.

По словам мэра, столичные власти рассматривают возможность отказа от жесткого генплана города.

"Любой жесткий документ, который мы примем, не будет иметь никакого отношения к реальной жизни", – отметил глава города.

Собянин подчеркнул, что генплан является советской кондовой историей, причем планирование гипертрофировано до неподъемного состояния. Согласно советскому генплану, столица должна быть вся разрезана на квадраты, а также распланирована на 20 лет вперед. Однако в реальности структура экономики меняется, каждое десятилетие население города увеличивается на миллион человек. По словам мэра, в результате появляется много отклонений от старого генплана.

Градоначальник добавил, что в Москве уже произошли изменения в подходах к планированию и проектированию. Каждый проект на сегодняшний день рассматривается не по отдельности, а в режиме комплексной застройки с учетом инфраструктуры, рабочих мест и так далее.

Предыдущий генплан для города в старых границах приняли еще при прежнем мэре Юрии Лужкове в 2010 году. Он охватывает развитие города до 2025 года. После присоединения ТиНАО для этих территорий был разработан отдельный генплан до 2035 года.

Ранее заммэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев рассказал, что столичные власти начали работу над проектом нового генплана столицы. Он назвал задачей нового генплана перенос акцента на создание мест приложения труда, причем необязательно в виде заводов и фабрик.

По его словам, в основу нового главного градостроительного документа столицы должно лечь функционирование территорий на основе экономического моделирования.

