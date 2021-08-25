В городском округе Мытищи построили детский сад на 225 мест

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В городском округе Мытищи завершилось строительство детского сада на 225 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

"В ходе итоговой проверки инспекторами не было выявлено нарушений. В Главгосстройнадзоре было принято решение о выдаче объекту заключения о соответствии", – рассказал министр правительства Московской области Артур Гарибян.

Уточняется, что в трехэтажном здании разместят девять групп для детей от трех до семи лет. Там обустроены зал для музыкальных занятий с инвентарной, помещения для пищеблока, методический кабинет, зал для гимнастических занятий и другие административные и бытовые помещения.

Ранее сообщалось, что детские дошкольные учреждения в 110 районах Москвы в этом году начнут принимать детей с 2 лет и 2 месяцев. Это стало возможным благодаря тому, что ежегодно в столице строится около 40–50 зданий школ и детских садов.