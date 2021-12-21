Собянин поручил продолжить работу "Школы профессионального роста" для студентов-медиков

В Москве продлили проект "Школа профессионального роста" для будущих медиков. По этой программе студенты проходят дополнительное обучение и практику в учреждениях столицы.

В этот раз правительство Москвы выделило на проект 63 миллиона рублей. Гранты в 2022 году получат три медицинских вуза – университеты имени Сеченова, Пирогова и Евдокимова. Постановление подписал Сергей Собянин.

В "Школу профессионального роста" набирают студентов по наиболее дефицитным врачебным специальностям. По окончании обучения выпускники должны отработать не менее двух лет в одном из столичных учреждений Минздрава. Как правило там, где они проходили стажировку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.