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Общество

16:18

Собянин назвал спокойной ситуацию с COVID-19 в Москве

мэр Москвы общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ситуация с коронавирусом в Москве стала более спокойной, в городе наблюдается стабильное снижение заболеваемости, заявил Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

По его словам, показатель заболеваемости в городе снизился на две трети по отношению к предыдущим пиковым значениям.

Ранее Собянин сообщил, что 80% тех, кто попадает в столичные больницы с COVID-19, занимались самолечением. По словам мэра, задача города – не доводить заболевшего коронавирусом до тяжелого состояния и госпитализации, а лечить амбулаторно, однако для этого люди должны обращаться к врачу.

В России выявлено 10 267 719 случаев коронавируса. За весь период умерли 299 249 человек, выздоровели 9 055 199.

В Москве выявили 1 906 новых случаев COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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