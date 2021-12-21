Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве выявили 1 906 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
За минувшие сутки были госпитализированы 795 человек, на ИВЛ находятся 538 пациентов.
"В городе выздоровели еще 3 155 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 840 029", – говорится в сообщении.
По данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа в столице скончались 80 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
За минувшие сутки в России подтвердили 25 907 новых случаев коронавирусной инфекции. В 1 877 из них болезнь протекала без клинических проявлений. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 10 267 719 случаев коронавируса.
Ранее стало известно, что в Москве продлили до 12 месяцев срок действия QR-кодов, выдаваемых переболевшим коронавирусом горожанам. Выданные ранее шестимесячные коды будут автоматически продлены в последний день их действия.
В Москве выявили 1 906 новых случаев COVID-19
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