Иммунолог объяснил разницу между экспресс-тестом и ПЦР-тестированием

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ПЦР-тест и экспресс-тестирование на коронавирус отличаются принципами исследования биологического материала, скоростью применения, а также сценариями использования. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал иммунолог Николай Крючков.

"Экспресс-тесты на COVID-19 представляют собой тесты на антиген коронавируса SARS-CoV-2. В отличие от ПЦР-теста, который выявляет фрагменты генетического материала, экспресс-тест выявляет фрагменты коронавирусных белков", – объяснил он.

Также разница заключается в скорости исследования: при экспресс-тестировании результат можно получить уже спустя полчаса, тогда как для ПЦР-теста требуется в среднем не менее суток.

По словам Крючкова, чтобы убедиться в наличии у пациента коронавируса, быстрое исследование следует подтверждать ПЦР-тестом. В то же время, считает он, экспресс-тестирование уместно проводить в местах пограничного контроля и массового скопления людей, если есть подозрения на вспышку заболевания. К преимуществам последнего иммунолог отнес его простоту: человек может провести его дома самостоятельно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что за последние полтора года в России в 30 раз увеличилось количество проведенных тестирований на коронавирус. По ее словам, данный показатель продолжит увеличиваться, поскольку в стране, помимо ПЦР-тестирований, началось производство экспресс-тестов.

