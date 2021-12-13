Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить сертификат

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне, привитые от коронавируса зарубежными вакцинами, смогут получить сертификат на полгода после прохождения тестирования на антитела, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания фракции "Единая Россия".

"Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода", – сказала Голикова.

Она пояснила, что получить сертификат таким же образом смогут и граждане, привившиеся российским препаратом "Спутник V" за пределами страны.

Ранее Голикова сообщила, что россияне с положительными ПЦР-тестами, полученными после 1 января 2022 года, смогут сдать анализы на антитела, чтобы получить сертификат переболевшего COVID-19. При этом вице-премьер уточнила, что будут лишь подтверждать наличие антител, а не измерять их количество.

Также Голикова уточнила, что получить соответствующий сертификат смогут и те граждане, которые не обращались в медицинские организации и не сдавали ПЦР-тест, но предполагают, что перенесли коронавирусную инфекцию. В таком случае действие сертификата будет ограничено шестью месяцами.

