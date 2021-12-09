Путин заявил, что законопроект о QR-кодах носит рамочный характер

Власти постараются не допустить опрометчивых решений в вопросе QR-кодов. Об этом заявил Владимир Путин.

В частности, президент высказался об их использовании в транспорте. И, по его словам, прежде чем вводить QR-коды, нужно все взвесить и убедиться в полной готовности всей системы.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что законопроект о QR-кодах носит рамочный характер и должен быть проработан, в том числе и с регионами. По словам президента, все процедуры с сертификатами о вакцинации должны быть прозрачными и не создавать проблем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.