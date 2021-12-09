Власти постараются не допустить опрометчивых решений о QR-кодах – Путин

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Власти России постараются не допустить никаких опрометчивых решений в ситуации с QR-кодами, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По его словам, законопроект о QR-кодах в общественных местах и на некоторых видах транспорта носит рамочный характер и должен быть проработан в том числе с регионами.

Президент подчеркнул, что до введения QR-кодов на транспорте необходимо удостовериться в готовности всей системы. При этом следует сделать так, чтобы права людей ограничены не были, а безопасность и здоровье окружающих оказались обеспечены.

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты законов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Согласно документам, посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, а также совершать междугородные и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте можно будет только при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, или медотвода от вакцинации.

При этом глава СПЧ предложил выдавать QR-коды всем людям с высоким титром антител. Кроме того, Валерий Фадеев предложил дополнить законопроекты о применении QR-кодов в общественных местах и на транспорте положением, допускающим посещение таких мест при наличии отрицательного ПЦР-теста.

