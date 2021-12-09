Глава СПЧ предложил выдавать QR-коды всем людям с высоким титром антител

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложит выдавать QR-коды всем россиянам, имеющим высокий уровень антител к коронавирусу. Такую инициативу он озвучил в ходе встречи с Владимиром Путиным.
Фадеев отметил, что некоторые перенесли COVID-19 какое-то время назад, однако при этом имеют высокий титр антител.
"У нас нет статистики, но, похоже, таких людей миллионы и у них есть антитела. Наверное, было бы правильным в случае наличия высокого титра антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим", – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Фадеев предложил дополнить законопроекты о применении QR-кодов в общественных местах и на транспорте положением, допускающим посещение таких мест при наличии отрицательного ПЦР-теста.
"Надо усилить систему оперативного и, я считаю, бесплатного тестирования", – отметил глава СПЧ.
Другим важным вопросом, по мнению Фадеева, является замена QR-кодов традиционными справками. Он отметил, что не все россияне имеют смартфоны и другие гаджеты, поэтому законодательство должно предусматривать возможность замены электронного документа на бумажный.
"Ограничения прав и свобод в этом болезненном для граждан вопросе должны быть минимизированы, но и борьбе с эпидемией нельзя мешать", – заключил Фадеев.
Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму проекты законов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Согласно документам, посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, а также совершать междугородные и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте можно будет только при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел инфекцией, или медотвода от вакцинации.
Комитет ГД проведет заседание для обсуждения законопроекта о QR-кодах
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