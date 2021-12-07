"Это наш город": СВХ в Москве планируют запустить к следующему Дню города

Северо-Восточную хорду, которая соединит крупные дороги столицы, планируют окончательно запустить к следующему Дню города. Строителям осталось проложить еще 5 километров дороги, соединив разрозненные участки хорды.

Общая протяженность основного хода СВХ составляет около 40 километров. Всего, включая съезды и реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети, будет построено порядка 120 километров дорог, 80 эстакад, мостов и тоннелей, а также 21 пешеходный переход.

На данный момент строительная готовность хорды составляет 82%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.