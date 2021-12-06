Уголовное дело возбудили после вынужденной посадки самолета в Иркутске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после вынужденной посадки самолета в Иркутске. Уточняется, что это борт, который покрылся льдом.

На данный момент следователи выясняют причины произошедшего.

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