Представлен маршрут ралли "Шелковый путь" 2022 года

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Руководитель проекта ралли-рейда "Шелковый путь" Владимир Чагин рассказал, как был сформирован маршрут заезда в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.
"Так совпало, что в будущем году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I. И в следующем году наше международное ралли пройдет по городам, которые неразрывно связаны с именем этого российского императора", – заявил он.
Гонка стартует в Астрахани, далее маршрут пройдет через Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж. Финиш будет организован в Москве.
Руководитель проекта напомнил, что маршрут гонки никогда не повторяется, благодаря чему участники узнают много нового в процессе заездов.
Ралли "Шелковый путь" высоко оценил министр спорта РФ Олег Матыцин. По его словам, речь идет об уникальном проекте, который в том числе способствует развитию глобальных спортивных событий в регионах страны.
В минувшем сезоне Россия приняла три этапа ралли-рейда "Шелковый путь", которые должны были проходить в Монголии. Такое решение было принято из-за распространения коронавируса и бубонной чумы в стране.
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