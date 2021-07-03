Три этапа "Шелкового пути" пройдут в России вместо Монголии

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В России состоятся три этапа ралли-рейда "Шелковый путь", которые должны были проходить в Монголии. Об этом сообщил руководитель проекта Владимир Чагин.

Причиной переноса стало распространение коронавируса и бубонной чумы в Монголии.

"Со своими коллегами сделали все возможное и невозможное, чтобы организовать гонку, найти выход из ситуации, в которой все мы оказались. Мы проведем еще три гоночных дня на Алтае, финишируем 6-го июля и проведем красивую финишную церемонию", – приводит РИА Новости слова Чагина.

Ранее команда "КАМАЗ-мастер" представила новый гоночный грузовик в Набережных Челнах. Машину оснастили кабиной последнего поколения К5. Кроме того, грузовик сможет набирать скорость до 165 км/ч.

