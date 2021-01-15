Пилот "Камаз-мастер" Сотников стал победителем ралли-марафона "Дакар"

Фото: ТАСС/Рanoramic via ZUMA Press

Российский экипаж "Камаз-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем зачета грузовиков ралли-марафона "Дакар". Об этом сообщает ТАСС.

Состязания состоялись в Саудовской Аравии. К слову, для Сотникова это первая победа в "Дакаре". До этого в общем зачете он был удостоен лишь второго места.

Для представителей "Камаз-мастера" это уже 18-я победа, марафон они выигрывают пятый раз подряд.

В январе 2019 года экипаж российской команды "Камаз-мастер", которой управляет Андрей Каргинов, дисквалифицирован на ралли "Дакар" в зачете грузовиков. Экипаж наехал на 60-летнего зрителя и не помог ему. Это и стало главной причиной отстранения от заездов.