КамАЗ и вертолет столкнулись на ралли "Дакар"

На ралли "Дакар" КамАЗ Антона Шибалова столкнулся с вертолетом организаторов

Грузовик КамАЗ столкнулся с вертолетом организаторов на ралли "Дакар", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе команды "КАМАЗ-мастер" Эрика Хайруллина.

На финиш 12-го этапа гонки автомобиль пилота Антона Шибалова приехал с развороченным воздухозаборником. Хайруллин рассказал, что вертолет слишком низко завис над трассой. КамАЗ подбросило во время гонки, и он задел лыжу вертолета.

"К счастью, все обошлось. Это вопрос к организации безопасности полетов организаторских вертолетов во время соревнования", – отметил Хайруллин.

Ралли "Дакар" завершилось в Саудовской Аравии. Весь пьедестал заняли российские пилоты. Первое место занял Дмитрий Сотников, на второй и третьей позиции оказались Антон Шибалов и Айрат Мардеев. Для представителей "КамАЗ-мастера" это уже 18-я победа, марафон они выигрывают пятый раз подряд.