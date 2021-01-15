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Общество

11:14

Французский мотогонщик Шерпен умер от полученных в аварии травм

общество за рубежом спорт

Фото: facebook.com/ CH'TI au DAKAR 2021 : Pierre Cherpin #111 et les HEROS des Malles-Motos

Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от травм, которые он получил на этапе ралли-марафона "Дакар". Спортсмену было 52 года, говорится на странице команды Шерпена Heros des Belles-Motos в соцсети Facebook.

Шерпен получил травмы в результате происшествия в ходе седьмого этапа "Дакара". После падения гонщик сильно ударился головой. Его оперативно доставили в медучреждение, где ввели в искусственную кому.

"Покойся с миром в этом необъятном ощущении свободы, которое так тебя привлекало и ковало твою личность", – следует из поста сообщества.

Ранее испанский мотогонщик чудом спасся после падения на трассе. 21-летний спортсмен не вписался в поворот, потерял равновесие и оказался посреди трека, где на огромной скорости проносились его соперники.

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