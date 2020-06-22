25-летний британский мотогонщик погиб в аварии на трассе

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25-летний мотогонщик из Британии Бен Годфри скончался в аварии в Англии.

Как сообщает Associated Press, трагедия произошла на мероприятии No Limits Track Days. Во время заезда по трассе Донингтон Парк Годфри столкнулся с другим гонщиком. В результате случившегося он упал и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Добавляется, что Бен Годфри был известен своими выступлениями в чемпионате Великобритании по Супербайку.

Ранее португальский мотогонщик погиб на ралли "Дакар". Медики констатировали у Паулу Гонсалвеша остановку сердца.