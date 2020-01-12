На ралли "Дакар" погиб португальский мотогонщик

Фото: twitter.com/dakar

40-летний португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш скончался во время 7-го этапа ралли-рейда "Дакар" в Саудовской Аравии, сообщается на официальном сайте гонки.

Его мотоцикл упал в районе 276-го км спецучастка, который соединяет столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд и Вади Аль-Давасир. Медики констатировали у гонщика остановку сердца. Реанимировать Гонсалвеша не удалось, его доставили в больницу города Лайла, где врачи зафиксировали смерть.

Гонсалвеш 13 раз принимал участие в ралли-рейде "Дакар", трижды побеждал на этапах гонки, а в 2015 году занял второе место в общем зачете.