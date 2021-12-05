Северо-Восточную хорду в Москве планируют запустить к следующему Дню города

08:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Северо-Восточную хорду, которая соединит крупные дороги столицы, планируют окончательно запустить к следующему Дню города. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Остается по времени чуть больше полугода. Надеюсь, что в августе или, может быть, ко Дню города вся Северо-Восточная хорда будет сдана", – подчеркнул градоначальник.
Мэр пояснил, что строителям осталось "пройти" еще 5 километров дороги, соединив разрозненные участки хорды.
Общая протяженность основного хода СВХ составляет около 40 километров. Всего, включая съезды и реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети, будет построено порядка 120 километров дорог, 80 эстакад, мостов и тоннелей, а также 21 пешеходный переход.
На данный момент строительная готовность хорды составляет 82%.
Ранее Собянин открыл движение транспорта по эстакаде основного хода СВХ от станции Московского центрального кольца "Ботанический сад" до улицы Сельскохозяйственной. Участок сдан раньше срока на семь месяцев.
Собянин открыл эстакаду СВХ от станции "Ботанический сад" до Сельскохозяйственной улицы
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