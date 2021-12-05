Северо-Восточную хорду в Москве планируют запустить к следующему Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Северо-Восточную хорду, которая соединит крупные дороги столицы, планируют окончательно запустить к следующему Дню города. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Остается по времени чуть больше полугода. Надеюсь, что в августе или, может быть, ко Дню города вся Северо-Восточная хорда будет сдана", – подчеркнул градоначальник.

Мэр пояснил, что строителям осталось "пройти" еще 5 километров дороги, соединив разрозненные участки хорды.

Общая протяженность основного хода СВХ составляет около 40 километров. Всего, включая съезды и реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети, будет построено порядка 120 километров дорог, 80 эстакад, мостов и тоннелей, а также 21 пешеходный переход.

На данный момент строительная готовность хорды составляет 82%.

Ранее Собянин открыл движение транспорта по эстакаде основного хода СВХ от станции Московского центрального кольца "Ботанический сад" до улицы Сельскохозяйственной. Участок сдан раньше срока на семь месяцев.