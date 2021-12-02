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Москва 24

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Общество

10:00

Команды из пяти стран приедут в Москву на международный чемпионат по автомоделированию

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Юношеские команды представят на международных соревнованиях Horizon Hydrogen Grand Prix H2GP 4 радиоуправляемые модели автомобилей на водородном топливе. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

За звание лучших будут сражаться девять команд из России, Болгарии, Словакии, Белоруссии и Чехии.

"Москву представляет команда детского технопарка "Мосгормаш" – победитель российского этапа этого года. Также в столицу приедут коллективы из Тюмени, Брянска и Воронежа, успешно выступившие в прошлом сезоне", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Перед конкурсом участникам предстоит изучить основы электрохимии и электротехники. При этом лидеры команд отдельно осваивают управление моделью на трассе, механики изучают промышленный дизайн, а энергетики выясняют принцип использования топливных элементов с водородным картриджем.

Подросткам необходимо самостоятельно спроектировать, изготовить и запустить радиоуправляемые машины. Победит команда, чье изобретение провело в движении не менее шести часов и прошло за это время самое большое расстояние.

Пробные и квалификационные заезды запланированы на 3 декабря. Финалы пройдут 4 декабря в павильоне № 55 на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ проведет международную онлайн-конференцию "Инновационные технологии в обучении промышленной робототехнике". Мероприятие состоится 3 декабря.

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