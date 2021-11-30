Наталья Сергунина подвела итоги молодежного онлайн-форума "Наследие"

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В IV молодежном онлайн-форуме "Наследие" приняли участие более 30 000 человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Форум включал в себя деловую конференцию, познавательную программу и студенческий конкурс. Участники обсудили вопросы сохранения культурного наследия и включения исторических памятников в жизнь современных мегаполисов.

"За четыре года аудитория форума кратно выросла. Если в 2018-м он привлек менее тысячи участников, то в этом году – уже более 30 000. Благодаря онлайн-формату к трансляциям экспертных сессий, лекций и мастер-классов могли присоединиться жители самых разных городов", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, также расширился и экспертный состав – до 50 специалистов в области архитектуры, реставрации, социологии и урбанистики. Специалисты рассказали участникам форума о реставрации Миусского трамвайного депо, создании музея на базе электростанции ГЭС-2, реставрационных работах в Московском императорском воспитательном доме Бецкого и Центральном телеграфе.

Свыше 100 студентов 13 вузов Москвы приняли участие в специальном конкурсе. Участников разделили на восемь команд, которые разрабатывали собственные проекты по реставрации Московского императорского воспитательного дома. Победителем конкурса стала команда, которая предложила открыть на территории объекта комплекс "Город профессий". Второе место ушло проекту по созданию "Студенческого кампуса", а третье – концепции "Школы моды и дизайна".

Ранее стали известны победители международного конкурса среди молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP. Заммэра столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что на конкурсе была высокая конкуренция – всего соревновались 85 команд из семи стран. В финал вышли авторы 14 проектов.

