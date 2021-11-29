Две команды из Москвы стали призерами конкурса в области ИИ и нейротехнологий – Сергунина

10:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Стали известны победители международного конкурса среди молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что на конкурсе была высокая конкуренция – всего соревновались 85 команд из семи стран. В финал вышли авторы 14 проектов. Конкурсанты представили проекты в области нейротехнологий и искусственного интеллекта для робототехнических систем, беспилотных аппаратов, нейрообразования, когнитивных и VR/AR-технологий.
"Призовые места в разных возрастных категориях заняли сразу два московских коллектива. Поздравляем ребят!" – подчеркнула она.
По итогам состязания в категории от 14 до 18 лет команда Upgrade Team из детского технопарка "Мосгормаш" стала третьей. Команда представила свою разработку "Система индивидуальной реабилитации в виртуальной среде".
В категории студентов-инженеров в возрасте от 18 до 30 лет третье место занял проект Российского государственного социального университета "Нейромоделирование и исследование активностей головного мозга, протекающих при принятии решений".
Призовой фонд на дальнейшее развитие проекта составил две тысячи долларов.
Ранее сообщалось, что детский технопарк "Москва" завоевал серебро на международном конкурсе по искусственному интеллекту Artificial Intelligence International Junior Contest (AIIJC) в номинации "Креативные индустрии".
Участие в конкурсе приняли свыше 26 тысяч школьников из России, Америки, Канады, Индии, Казахстана, Латвии, Норвегии, Швеции и других стран.
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