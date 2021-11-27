Сергунина: к 80-летию битвы за Москву для молодежи проведут онлайн-лекции и квесты

Фото: Артиллерийские орудия на улицах города. Фото Н. Грановского. 1943-1944 годы. Главархив Москвы

В столице началась познавательная программа, посвященная 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Специалисты подготовили 30 онлайн-лекций, 14 интерактивных экскурсий по местам боевой славы, квесты и конкурсы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, мероприятия ориентированы преимущественно на молодежь.

"Они продлятся две недели – до 12 декабря включительно. Ребята смогут получить представление о том, как обороняли столицу и как жил город в военное время", – приводятся в материале слова Сергуниной.

В рамках цикла онлайн-лекций "Истории, о которых важно помнить" деятели культуры и искусства расскажут, как проходила битва за Москву и почему она стала одним из важнейших этапов ВОВ.

Серия экскурсий получила название "Они сражались за Москву". Часть из них пройдет онлайн по местам боевой славы Западного и Калининского фронтов, а также в Музее обороны Москвы. Всего запланировано 14 онлайн-экскурсий.

Также все желающие смогут присоединиться к выездным мероприятиям. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация в столичном приложении для молодежи "Зачетная Москва". Для участия в мероприятиях потребуется QR-код.

Кроме того, специалисты подготовили серию тематических онлайн-квестов "1941 год. Битва за Москву".

Онлайн-концерт "Большая история" состоится на странице сообщества "Молодежь Москвы" в соцсети "ВКонтакте". Ознакомиться с полным перечнем мероприятий можно на сайте битваподмосквой.рф.

Ранее Сергей Собянин побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Бориса Уткина. Во время своего визита он наградил 98-летнего фронтовика памятным знаком "80 лет Битвы за Москву", которого, по словам мэра, в ближайшие месяцы удостоятся еще 1 100 ветеранов.