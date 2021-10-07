В московском метро запустили поезд, посвященный 80-летию с начала ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном метро запустили поезд, посвященный 80-летию с начала Великой Отечественной войны и Битвы за Москву. Об этом говорится в телеграм-канале городского департамента транспорта.

"Вместе с Российским военно-историческим обществом мы запустили тематический поезд "Герои и подвиги". Он посвящен 80-летию с начала Великой Отечественной войны и Битвы за Москву", – говорится в сообщении.

Каждый из четырех вагонов поезда оформлен в своей тематике. Первый посвящен историям о чудесных спасениях, второй и третий – подвигам героев войны, четвертый вагон расскажет пассажирам о Битве за Москву.

"В нем, кстати, вы узнаете о героях, в честь которых названы станции "Панфиловская" и "Бульвар Рокоссовского" метро и МЦК", – сообщили в Дептрасе.

Состав будет курсировать на Арбатско-Покровской линии метрополитена до апреля 2022 года.

Ранее на Серпуховско-Тимирязевской линии метро запустили тематический поезд, посвященный 125-летию Российского университета транспорта. Внутри вагонов изображены основные вехи развития вуза: от Императорского московского инженерного училища до крупнейшего отраслевого университета страны с 350 тысячами выпускников.