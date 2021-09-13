"Это наш город": посвященный 800-летию со дня рождения Невского поезд запустили в метро

В столичном метро запустили тематический поезд в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Состав курсирует по Арбатско-Покровской линии. В его вагонах можно узнать о главных подвигах князя.

Поезд оформили в двух стилях: лето и зима. В летней части состава пассажирам расскажут о Невской битве, а в зимней – о том, как память о победах Невского воодушевляла бойцов красной армии в годы Великой Отечественной войны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.