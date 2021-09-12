Больше 300 тыс бесплатных поездок совершили по МЦК в День города – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В День города, 11 сентября, жители столицы совершили 315 тысяч бесплатных поездок по Московскому центральному кольцу (МЦК). Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

"В честь первого юбилея МЦК и Дня города по решению мэра Москвы на МЦК 11 сентября проезд был бесплатным. <...> Пассажиры воспользовались этой возможностью 315 тысяч раз", – отметил чиновник. По его словам, в эту субботу, по сравнению с прошлой, кольцом воспользовались на 35 тысяч пассажиров больше.

Он также добавил, что москвичи чаще всего использовали МЦК, чтобы добраться до "Лужников" и ВДНХ.

Ранее в честь пятилетия Московского центрального кольца в его поездах запустили аудиоэкскурсии. В течение недели пассажиры смогут узнать интересные факты о районах, через которые проезжают. А 10 сентября на 12 станциях МЦК играли участники проекта "Музыка в метро".

