Как изменилось Московское центральное кольцо за 5 лет

В пятницу, 10 сентября, Московскому центральному кольцу (МЦК) исполняется 5 лет. Без него многим москвичам уже сложно представить свою жизнь. В честь юбилея 11 сентября проезд на МЦК будет для всех бесплатным. Рассказываем о том, как менялось и продолжает развиваться железнодорожное кольцо.



Юбилейное кольцо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московское центральное кольцо (МЦК) – один из масштабных проектов, который был реализован в Москве за последние 10 лет. Движение по МЦК запустили для пассажиров 10 сентября 2016 года. На тот момент были открыты первые 26 станций, а с ноября пассажиры начали пользоваться 31 станцией.

На некоторых из них есть пересадки на железнодорожные платформы Ярославского, Казанского, Савеловского и Смоленского направлений Московской железной дороги, а также на близлежащие станции метро. Общая длина МЦК составляет 54 километра. Запуск движения улучшил транспортную доступность в 34 районах города, где проживает более трех миллионов москвичей.

Поезда "Ласточки", которые курсируют по линии, приспособлены для маломобильных групп населения, пассажиров с детьми, а также удобны для провоза велосипедов и колясок. Они оснащены туалетами, системами климат-контроля и Wi-Fi. Вместимость поезда – 1,5 тысячи пассажиров.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В часы пик "Ласточки" ходят по кольцу каждые 4 минуты, а в остальное время – 8 минут. В сутки на МЦК курсируют 242 пары поездов в рабочие дни, а в выходные – 211 пар. На самих станциях для удобства пассажиров есть туалеты, зеркала, вендинговые автоматы и устройства для зарядки смартфонов. На платформах нарисована специальная разметка, помогающая понять, где остановится поезд. На станциях Площадь Гагарина и Балтийская в 2019 году установили скамейки с подогревом.

Проезд по МЦК стоит столько же, сколько и на метро, причем в течение 90 минут пересесть из подземки можно бесплатно. На сегодняшний день по линии ежедневно ездят около полумиллиона человек. Всего за пять лет МЦК перевезло свыше 633 миллионов пассажиров.





Сергей Собянин мэр Москвы Когда мы строили, все эксперты говорили, что максимум там будет 250 тысяч пассажиров, в перспективе, наверное. А уже через два года в сутки было полмиллиона. Мы начинали запускать поезда с интервалом 7–8 минут, потом – 5 минут, сейчас – 4 минуты.

В честь юбилея и Дня города проезд по кольцу 11 сентября сделали бесплатным для всех пассажиров.

История МЦК В 1897 году император Николай II благословил строительство Московской окружной железной дороги, которая должна была соединить основные железнодорожные направления города и облегчить перевозку грузов. В конкурсе победил проект инженера Рашевского, предполагавший также и пассажирские грузоперевозки. Через пять лет по новой железной дороге пустили первый поезд, всего же за сутки по линии проходило четыре состава. И если грузовые перевозки полностью оправдали себя, то пассажирские не пошли. В 1897 году император Николай II благословил строительство Московской окружной железной дороги, которая должна была соединить основные железнодорожные направления города и облегчить перевозку грузов. В конкурсе победил проект инженера Рашевского, предполагавший также и пассажирские грузоперевозки. Через пять лет по новой железной дороге пустили первый поезд, всего же за сутки по линии проходило четыре состава. И если грузовые перевозки полностью оправдали себя, то пассажирские не пошли. Современная идея превращения дороги в скоростную трассу с пересадками на метро появилась в 2001 году, когда линия носила название МКЖД (Московская кольцевая железная дорога). К ее реконструкции приступили в 2012 году, и уже через четыре года МЦК открыли для пассажиров.



Будущее МЦК

Двухэтажный поезд Stadler. Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

С момента открытия МЦК не перестает удивлять пассажиров. В этом году на станциях ЗИЛ и Локомотив появятся новые входы и вестибюли. Вместе с тем до конца 2021 года утвердят проекты дополнительных вестибюлей и переходов еще для пяти самых загруженных: Деловой центр, Ростокино, Верхние Котлы, Крымская и Хорошёво.

В августе в качестве эксперимента на кольцо пустили двухэтажный поезд Stadler, который вплоть до 8 сентября курсировал по линии. Он отличается от традиционных "Ласточек" своей вместительностью: количество сидячих мест в нем больше на 70%. Кроме того, предусмотрены более широкие двери.



Двухэтажный поезд Stadler. Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

По итогу эксперимента горожане должны решить, нужно ли такое нововведение на кольце. Если москвичи его поддержат, то власти планируют рассмотреть возможность введения "высоких" поездов на МЦК на постоянной основе. Жители столицы уже успели отметить большое количество посадочных мест, плавность и красоту двухэтажных составов.

Вместе с тем в 2022 году в РЖД обещают запустить беспилотные поезда "Ласточка". Также сейчас компания обсуждает с властями столицы сокращение интервала между поездами в часы пик до трех минут.

Помимо этого, через год планируют соединить МЦК и Киевское направление МЖД. Со станции Кутузовской будет пересадка на одноименные станции МЦК и Филевской линии метро, с Тестовской – на станции Деловой центр и Шелепиха МЦК.