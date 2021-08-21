МЦД-4 планируют полностью запустить к началу 2024 года – Собянин

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Четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) планируют полностью запустить в начале 2024 года, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, планируется открыть новые станции Аминьевская и Минская, с которых можно будет пересесть на одноименные станции столичного метро.

"Полностью четвертый диаметр рассчитываем запустить в конце 2023 – начале 2024 года. На нем будет сразу 18 пересадочных станций", – написал Собянин на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Градоначальник отметил, что МЦД-4 пройдет с запада на восток столицы и соединит семь вокзалов.

Собянин выразил уверенность, что только внутри Москвы этим маршрутом будут пользоваться около 30 миллионов человек ежегодно.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что новую линию наземного метро МЦД-3 планируется запустить в начале 2023 года, МЦД-4 и МЦД-5 – в 2024 и 2025 годах соответственно.

Ликсутов уточнил, что общая протяженность пяти маршрутов Московских центральных диаметров составит 375 километров, на них будут расположены 182 станции. МЦД позволит улучшить транспортную доступность 6,9 миллиона жителей 70 районов Москвы и 2,7 миллиона жителей 17 городов Московской области. Общая нагрузка на столичную транспортную сеть снизится на 10–12%, а на метро и вокзалы – на 20%.

