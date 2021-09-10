Аэропорт Шереметьево изменил схемы взлета и посадки особо шумных самолетов

В Шереметьево поменяли правила полетов. Теперь в ночное время – с 23:00 до 06:00 – приземляться и взлетать не будут особо шумные самолеты. То есть те, которые не соответствуют требованиям об уровне шума.

Ранее на шум от взлетающих и садящихся самолетов пожаловались жители Красногорского, Солнечногорского округов и Митина. По словам людей, от постоянного гула у них болит голова, а у некоторых доходит до панических атак. Жалобы они писали и в Росавиацию, и в Роспотребнадзор, и в Госдуму и даже самому президенту. Но в Росавиации отметили, что изменения напрямую не связаны с обращениями жителей. Это пожелания авиакомпаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.