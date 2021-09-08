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Транспорт

11:52

Время бесплатного велопроката увеличат в столице в День города

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти столицы увеличат время бесплатного проката велосипедов в День города. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

"11 и 12 сентября мы увеличим бесплатное время велопроката до целого часа, а доступ на сутки будет стоить всего 5 рублей", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что это совместный с "Велобайком" и Банком ВТБ подарок для жителей и гостей столицы на День города.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что в этом году расширили сеть велопроката, которая постепенно проходит за МКАД. Увеличилось также и количество электровелосипедов: их уже 693.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что велопрокат в столице будет работать минимум до ноября. Отмечается, что в этом году в городе появилось 35 новых станций велопроката, 27 из которых предназначены для электровелосипедов. Пункты "Велобайка" появились в Троицке и Зеленограде.

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