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Город

18:08

Велопрокат в Москве проработает минимум до ноября – Собянин

мэр Москвы город

Фото: vk.com/mossobyanin

Велопрокат в столице будет работать минимум до ноября. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Велопрокат будет работать как минимум до ноября. При хорошей погоде – дольше", – говорится в публикации.

Мэр также добавил, что в этом году в городе появилось 35 новых станций велопроката, 27 из которых предназначены для электровелосипедов. Пункты "Велобайка" появились и районах за пределами МКАД – в Троицке и Зеленограде.

По словам мэра, когда восемь лет назад проект только возник, москвичи совершали за сезон 78 тысяч поездок, в этом году ожидается, что их будет не менее 4,5 миллиона.

Между тем столичный Дептранс в своем телеграм-канале отметил, что с начала велосезона горожане уже совершили свыше 3,7 миллиона поездок.

"Велопрокат с каждым годом приходит в новые районы, расширяет количество пользователей, становится удобнее и современнее... <...> Мы продолжим и дальше активно развивать велосипедную инфраструктуру, чтобы жители могли с комфортом передвигаться на двухколесном транспорте в любой точке города", – сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что до конца текущего велосезона в Москве установят 3 тысячи новых велопарковок. В частности, в городе стали появляться велопарковки в обновленном дизайне, умещающие по два велосипеда. 240 таких уже установили в районах Левобережный, Беговой, Тверской, Хамовники, Якиманка, Раменки, Донской и Даниловский, а также на Арбате.

Россияне отдают все большее предпочтение велосипедам летом

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