Около 3 тысяч новых велопарковок появится в Москве до конца сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице до конца сезона 2021 года установят 3 тысячи новых велопарковок, сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"Нам важно, чтобы, гуляя по городу, все чувствовали себя безопасно – и велосипедисты, и автомобилисты, и, конечно, пешеходы", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что недавно в самых популярных местах организовали медленные зоны для электросамокатов. Там нельзя ездить быстрее 15 километров в час.
Более 300 таких парковок уже установили операторы Whoosh и Urent. Операторы сервисов шеринга электросамокатов подписали обновленную оферту. Она устанавливает технические требования, скоростные ограничения, правила равномерного распределения парка в пределах МКАД и ограничение по количеству самокатов на одну парковку.
Ранее сообщалось, что в Москве начали устанавливать велопарковки в обновленном дизайне. Подобные велопарковки появились в девяти районах столицы, в том числе в Левобережном, Беговом, Тверском, на Арбате, в районах Хамовники, Якиманка, Раменки, Донском, Даниловском.
Всего установлено 240 парковок, умещающих по два велосипеда. Со временем они появятся и в других районах города.
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