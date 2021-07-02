"Марафон идей" по развитию транспортной инфраструктуры запустили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице стартовал "Марафон идей" по развитию транспортной инфраструктуры города, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
"Вы каждый день ходите на работу или учебу, ездите в транспорте. Вы точно знаете, где нужны переход, велопарковка или остановка, и мы хотим знать ваше мнение. До 14 июля присылайте идеи по ссылке. Изучим все предложения, оценим их и начнем работать. Сделать город лучше можно только вместе", – говорится в сообщении.
В Дептрансе отметили, что в прошлом году был объявлен сбор предложений, благодаря которому горожане прислали свыше двух тысяч идей. При этом 262 из них уже реализовали, еще 122 осуществят в нынешнем году, 85 оставили на будущую перспективу, а 500 прорабатываются специалистами.
Как рассказал глава департамента Максим Ликсутов, некоторые идеи стали частью комплексных проектов.
"Например, изменение скорости на некоторых улицах и обустройство велополос в районах Марьино, Отрадное и других. Сейчас мы работаем над пешеходными переходами через улицу Тверскую, Садовое кольцо и проспект Мира – проект на согласовании", – сказал он.
Ликсутов выразил надежду, что новый марафон окажется успешнее.
Ранее в Москве начали создавать веломаршрут от станции МЦД Щукинская до станции МЦК Коптево, который является частью "Зеленого кольца".
Велополоса уже появилась в 3-м Михайловском переулке, а в Полесском проезде – велосипедная зона. Как отметили в Дептрансе, у велосипедистов там абсолютный приоритет: им можно двигаться по всей ширине проезжей части, а скорость для транспорта ограничена 20 километрами в час.
"Москва сегодня ": в столице появится веломаршрут "Зеленое кольцо"
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