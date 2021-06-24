В столичном метро появились "Тройки" с амурозавром

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пользователи столичной подземки могут приобрести карты "Тройка" с изображением амурозавра. Информация об этом появилась в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве пояснили, что выпуск тематических карт посвящен выставке "Русский палеоарт", которая откроется в Дарвиновском музее 10 августа.

В материале поясняется, что амурозавр обитал на территории современной России миллионы лет назад. На выставке будет представлена информация о нем и других животных доисторической эпохи.

"Это уникальный коллаб палеонтологов и художников, поэтому здесь скульптура, живопись, графика и цифровое искусство", – говорится в сообщении.

Приобрести карты можно в кассах и билетных автоматах на станции "Академическая". Тираж – 10 тысяч экземпляров.

Ранее сообщалось, что в столице транспортную карту "Тройка" с эксклюзивным дизайном оформили более четырех тысяч раз. 2,6 тысячи карт были приобретены в сувенирном магазине или через приложение "Метро Москвы", остальные 1,4 тысячи – оформлены по промокодам за покупку годового абонемента.

