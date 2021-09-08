Проезд по МЦК станет бесплатным 11 сентября

В субботу, 11 сентября, проезд по МЦК станет бесплатным. Можно будет совершить сколько угодно поездок и в любом направлении. Такой подарок делает Московское кольцо ко Дню города.

При этом в 2021 году МЦК исполняется пять лет.

Горожане, которые пользуются МЦК, в среднем экономят на дороге 20 минут. За год это получается уже около 14 дней, а за пять лет – больше двух месяцев. Ежедневно "Ласточки" МЦК перевозят более полумиллиона пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.