Правительство поддержало инициативу об отмене обязательного техосмотра в России

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Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения одобрила инициативу по упрощению процедуры техосмотра в России. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".
По словам главы комиссии, вице-премьера Марата Хуснуллина, за безопасностью транспортного средства прежде всего должны следить сами владельцы.
"Предложение парламентариев "Единой России" давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею", – отметил Хуснуллин.
Ранее пресс-служба Центробанка сообщала, что с 29 августа автовладельцы в РФ смогут покупать полис ОСАГО без документа, подтверждающего техосмотр.
По данным регулятора, такая мера должна упростить процесс заключения договора обязательного страхования и повысить доступность ОСАГО.
В свою очередь, МВД России предложило упростить процедуру техосмотра, отказавшись от ряда обязательных проверок. Ведомство предложило исключить проверку коррозии элементов тормозной системы и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла.
При этом прохождение техосмотра все еще остается обязательным. С 1 марта следующего года за отсутствие техосмотра на автомобиль водителям будут предъявлять штраф размером 2 тысячи рублей.
Водителям рассказали о новых правилах получения ОСАГО
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