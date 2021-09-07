Правительство поддержало инициативу об отмене обязательного техосмотра в России

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Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения одобрила инициативу по упрощению процедуры техосмотра в России. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".

По словам главы комиссии, вице-премьера Марата Хуснуллина, за безопасностью транспортного средства прежде всего должны следить сами владельцы.

"Предложение парламентариев "Единой России" давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею", – отметил Хуснуллин.

Ранее пресс-служба Центробанка сообщала, что с 29 августа автовладельцы в РФ смогут покупать полис ОСАГО без документа, подтверждающего техосмотр.

По данным регулятора, такая мера должна упростить процесс заключения договора обязательного страхования и повысить доступность ОСАГО.

В свою очередь, МВД России предложило упростить процедуру техосмотра, отказавшись от ряда обязательных проверок. Ведомство предложило исключить проверку коррозии элементов тормозной системы и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла.

При этом прохождение техосмотра все еще остается обязательным. С 1 марта следующего года за отсутствие техосмотра на автомобиль водителям будут предъявлять штраф размером 2 тысячи рублей.