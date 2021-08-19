Автовладельцы смогут покупать полис ОСАГО без техосмотра с 29 августа

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С 29 августа российские водители смогут приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего техосмотр. Об этом в среду, 18 августа, сообщает пресс-служба Центробанка.

По данным регулятора, это упросит процесс заключения договора обязательного страхования и повысит доступность ОСАГО.

"Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правила <...> зарегистрированы Минюстом России", – говорится в сообщении.

Помимо этого, расторгнуть или изменить договор ОСАГО автовладельцы теперь смогут дистанционно. Также снимается запрет на вступление в силу электронного договора в день его заключения.

Ранее сообщалось, что в России планируют ужесточить требования к фотографированию автотранспорта при прохождении техосмотра.

В частности, на первом фото, которое делается перед началом проверки, машина должна быть видна спереди и сбоку. Рядом с ней в полный рост и лицом к камере должен стоять проверяющий специалист. Второй снимок делается уже после проверки. Его композиция такая же, только вид автомобиля сзади.

В Минтрансе объяснили эту меру ростом числа случаев фальсификации фотографий и загрузки их в информационную систему техосмотра ЕАИСТО.