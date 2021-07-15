Автоэксперт поддержал идею снизить стоимость ОСАГО за прохождение ТО

Фото: ТАСС/Christoph Schmidt/cdt fpt
Предложение МВД РФ снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог для водителей, которые добровольно прошли техосмотр, заслуживает поддержки. Такое мнение в беседе с RT высказал партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто.
"Это хорошее предложение. <...> Должен быть, с одной стороны, какой-то пряник, а с другой стороны – какой-то кнутик. Вот если они появятся, то система будет продолжать жить и развиваться. Если человек идет проходить техосмотр и не просто для себя это делает, потому что я буду спокойнее спать, если буду уверен в техническом состоянии своего автомобиля, но еще я за это получу, скажем, 5% скидки на покупку ОСАГО", – отметил он.
Моржаретто указал и на необходимость ввести санкции для тех, кто отказывается проходить ТО. Автоэксперт напомнил, что ПДД включают внушительный список неисправностей, с которыми использовать машину нельзя.
Специалист отметил, что если сотрудник полиции замечает на дороге извергающий клубы дыма автомобиль, колеса которого смотрят в разные стороны, он обязан остановить транспортное средство. Если водитель не сумеет устранить неисправности на месте, машину отправят на штрафстоянку.
"Вот в таких случаях, может быть, ввести обязательный техосмотр, после того как человек привел автомашину в божеский вид", – подчеркнул Моржаретто.
Ранее МВД России выступило с инициативой отмены обязательного техосмотра легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам. В качестве альтернативы обязательному техосмотру в ведомстве считают возможным проработать меры поощрения автовладельцев для его добровольного прохождения. В их числе снижение ставки транспортного налога или уменьшение стоимости полиса ОСАГО.
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