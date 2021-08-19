Автоэксперт предупредил о последствиях упрощения процедуры техосмотра

Фото: ТАСС/Christoph Schmidt/cdt fpt

Председатель Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Валерий Солдунов в беседе с Москвой 24 объяснил, к чему может привести инициатива упростить процедуру техосмотра.

Ранее в МВД выступили за отмену ряда обязательных проверок при диагностике транспортных средств. В частности, предлагается не осматривать автомобиль на наличие коррозии элементов тормозной системы и способность стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. Также МВД выступает за отмену проверок аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Кроме того, в ведомстве предлагают оставить без внимания трещины на ветровом стекле с водительской стороны и не замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе. Отказаться могут и от проверки коробки передач, бортовых репродукторов и заднего моста.

По мнению Солдунова, в том или ином виде техосмотр нужно проходить в обязательном порядке.

"Везде должна быть разумность. Самое главное, чтобы автомобиль функционировал и был технически исправен. Так можно снизить вероятность попадания в ДТП из-за состояния машины. Техосмотр в любом случае нужен любому транспортному средству", – считает собеседник Москвы 24.

Солдунов заявил, что от многих проверок из списка на отмену может зависеть безопасность водителя.

"Наличие того же знака аварийной остановки – это не избыточное требование. Это та реальная необходимость, которая в случае опасности нужна автомобилисту", – обратил внимание представитель ВОА.





Валерий Солдунов председатель Всероссийского общества автомобилистов Я тоже считаю, что, если из-за незначительной ржавчины автомобиль должен пройти ремонт, это по меньшей мере избыточно. А вот функциональные узлы, детали, агрегаты обязательно нужно проверять.

По словам Солдунова, если предложение о послаблении техосмотра будет принято, ситуация на дорогах может ухудшиться.

"Большой поток рухляди не грянет. Но то, что появятся технически неисправные автомобили, которые раньше не выезжали, а теперь смогут, – это правда", – заявил глава ВОА.





Валерий Солдунов председатель Всероссийского общества автомобилистов Вполне вероятно, если предложение будет принято, мы можем ожидать статистического увеличения аварийности на дорогах. Технически неисправные автомобили угрожают не только тому, кто за рулем, но и другим участникам дорожного движения. Если у меня как у порядочного водителя машина обслужена, я хочу, чтобы машина рядом тоже была осмотрена.

Солдунов подчеркнул, что на сегодня станций технического осмотра автомобилей в России недостаточно. Эксперт уверен, что их необходимо восстанавливать и в то же время бороться с фиктивностью прохождения ТО. Он добавил, что, прежде чем принимать нововведения об отмене ряда проверок, необходимо узнать общественное мнение.

Ранее Центробанк сообщил, что с 29 августа российские автомобилисты смогут покупать полис ОСАГО без диагностической карты, подтверждающей техосмотр. Это упростит процесс заключения договора и повысит доступность обязательного страхования.

