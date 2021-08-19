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17:02

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Автоэксперт предупредил о последствиях упрощения процедуры техосмотра

Рухлядь на дорогах? К чему приведет упрощенная процедура техосмотра
транспорт безопасность авто эксклюзив

Фото: ТАСС/Christoph Schmidt/cdt fpt

Председатель Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Валерий Солдунов в беседе с Москвой 24 объяснил, к чему может привести инициатива упростить процедуру техосмотра.

Ранее в МВД выступили за отмену ряда обязательных проверок при диагностике транспортных средств. В частности, предлагается не осматривать автомобиль на наличие коррозии элементов тормозной системы и способность стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. Также МВД выступает за отмену проверок аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Кроме того, в ведомстве предлагают оставить без внимания трещины на ветровом стекле с водительской стороны и не замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе. Отказаться могут и от проверки коробки передач, бортовых репродукторов и заднего моста.

По мнению Солдунова, в том или ином виде техосмотр нужно проходить в обязательном порядке.

"Везде должна быть разумность. Самое главное, чтобы автомобиль функционировал и был технически исправен. Так можно снизить вероятность попадания в ДТП из-за состояния машины. Техосмотр в любом случае нужен любому транспортному средству", – считает собеседник Москвы 24.

Солдунов заявил, что от многих проверок из списка на отмену может зависеть безопасность водителя.

"Наличие того же знака аварийной остановки – это не избыточное требование. Это та реальная необходимость, которая в случае опасности нужна автомобилисту", – обратил внимание представитель ВОА.

Я тоже считаю, что, если из-за незначительной ржавчины автомобиль должен пройти ремонт, это по меньшей мере избыточно. А вот функциональные узлы, детали, агрегаты обязательно нужно проверять.
Валерий Солдунов
председатель Всероссийского общества автомобилистов

По словам Солдунова, если предложение о послаблении техосмотра будет принято, ситуация на дорогах может ухудшиться.

"Большой поток рухляди не грянет. Но то, что появятся технически неисправные автомобили, которые раньше не выезжали, а теперь смогут, – это правда", – заявил глава ВОА.

Вполне вероятно, если предложение будет принято, мы можем ожидать статистического увеличения аварийности на дорогах. Технически неисправные автомобили угрожают не только тому, кто за рулем, но и другим участникам дорожного движения. Если у меня как у порядочного водителя машина обслужена, я хочу, чтобы машина рядом тоже была осмотрена.
Валерий Солдунов
председатель Всероссийского общества автомобилистов

Солдунов подчеркнул, что на сегодня станций технического осмотра автомобилей в России недостаточно. Эксперт уверен, что их необходимо восстанавливать и в то же время бороться с фиктивностью прохождения ТО. Он добавил, что, прежде чем принимать нововведения об отмене ряда проверок, необходимо узнать общественное мнение.

Ранее Центробанк сообщил, что с 29 августа российские автомобилисты смогут покупать полис ОСАГО без диагностической карты, подтверждающей техосмотр. Это упростит процесс заключения договора и повысит доступность обязательного страхования.

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