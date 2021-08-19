Автоэксперт предупредил о последствиях упрощения процедуры техосмотра

Фото: ТАСС/Christoph Schmidt/cdt fpt
Председатель Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Валерий Солдунов в беседе с Москвой 24 объяснил, к чему может привести инициатива упростить процедуру техосмотра.
Ранее в МВД выступили за отмену ряда обязательных проверок при диагностике транспортных средств. В частности, предлагается не осматривать автомобиль на наличие коррозии элементов тормозной системы и способность стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. Также МВД выступает за отмену проверок аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.
Кроме того, в ведомстве предлагают оставить без внимания трещины на ветровом стекле с водительской стороны и не замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе. Отказаться могут и от проверки коробки передач, бортовых репродукторов и заднего моста.
По мнению Солдунова, в том или ином виде техосмотр нужно проходить в обязательном порядке.
"Везде должна быть разумность. Самое главное, чтобы автомобиль функционировал и был технически исправен. Так можно снизить вероятность попадания в ДТП из-за состояния машины. Техосмотр в любом случае нужен любому транспортному средству", – считает собеседник Москвы 24.
Солдунов заявил, что от многих проверок из списка на отмену может зависеть безопасность водителя.
"Наличие того же знака аварийной остановки – это не избыточное требование. Это та реальная необходимость, которая в случае опасности нужна автомобилисту", – обратил внимание представитель ВОА.
По словам Солдунова, если предложение о послаблении техосмотра будет принято, ситуация на дорогах может ухудшиться.
"Большой поток рухляди не грянет. Но то, что появятся технически неисправные автомобили, которые раньше не выезжали, а теперь смогут, – это правда", – заявил глава ВОА.
Солдунов подчеркнул, что на сегодня станций технического осмотра автомобилей в России недостаточно. Эксперт уверен, что их необходимо восстанавливать и в то же время бороться с фиктивностью прохождения ТО. Он добавил, что, прежде чем принимать нововведения об отмене ряда проверок, необходимо узнать общественное мнение.
Ранее Центробанк сообщил, что с 29 августа российские автомобилисты смогут покупать полис ОСАГО без диагностической карты, подтверждающей техосмотр. Это упростит процесс заключения договора и повысит доступность обязательного страхования.
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