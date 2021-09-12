Московскому центральному кольцу исполнилось 5 лет. С появлением нового маршрута многие отказались от машин – доезжать до института и работы по МЦК стало гораздо быстрее.

Да и интереснее, ведь из двухэтажного вагона, например, открывается вид, который из-за руля точно не увидишь. Подробнее о том, сколько сейчас станций на кольце и как будут развивать магистраль дальше, – в эфире телеканала Москва 24.