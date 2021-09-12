12:46
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Татьяну Доронину. На официальном сайте мэра столицы опубликована поздравительная телеграмма.
"Всенародно любимая актриса, Вы подарили зрителям прекрасную галерею женских образов – искренних, душевных, сильных, с богатым внутренним миром. Спектакли и фильмы с Вашим блистательным участием являются классикой отечественного театра и кино, завоевывая сердца новых поклонников", – написал градоначальник.
Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. В 1956 году она выпустилась из Школы-студии МХАТ. Актриса служила в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола, Ленинградском академическом Большом драматическом театре имени Максима Горького, МХАТ имени Максима Горького, а также Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.
С июля 1987 года Доронина стала художественным руководителем МХАТ имени Горького. На сцене этого театра она выступала в спектаклях "Вишневый сад", "Старая актриса на роль жены Достоевского", "Пророк", "Макбет", "Лес", "Мадам Александра", "Зыковы", "Без вины виноватые" и "Васса Железнова". Кроме того, народная артистка в качестве режиссера выступила постановщиком спектаклей, в их числе "На дне", "Три сестры", "Белая гвардия", "Лес" и многие другие.
В кино актриса дебютировала в фильме "Первый эшелон" 1955 года. Позднее она снялась в таких кинолентах, как "Шли солдаты…", "Старшая сестра", "Три тополя на Плющихе", "Еще раз про любовь", "Чудный характер", "Мачеха" и других.
Звание народной артистки СССР Татьяна Доронина получила в 1981 году. Вместе с тем актриса награждена орденами Дружбы народов (1994), "За заслуги перед отечеством" IV (1998), III (2003), II (2013) и I (2019) степеней, Почета (2008), нагрудным знаком Министерства культуры Российской Федерации "За вклад в Российскую культуру" (2016).
Ранее Собянин вручил государственные награды и премии Москвы выдающимся жителям столицы. Церемония награждения в преддверии Дня города проходила в Белом зале столичной мэрии.
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