Собянин поздравил с 70-летием режиссера Алексея Учителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил режиссера, народного артиста России Алексея Учителя с 70-летним юбилеем. Телеграмма была опубликована на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Режиссер большого таланта, вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства. Ваши художественные и документальные фильмы вызывают интерес миллионов зрителей, приумножают славные традиции нашего кино, являются крупным событием культурной и общественной жизни", – написал градоначальник.

Собянин пожелал режиссеру, чтобы поддержка родных и близких, а также поклонников его работ мотивировала на новые творческие свершения.

Алексей Учитель родился 31 августа 1951 года в Ленинграде. В 1975-м будущий режиссер закончил ВГИК, а спустя 15 лет организовал собственную киностудию "Рок".

В 2002 году Учитель получил звание народного артиста России. Он также является обладателем орденов Дружбы и Почета.

Ранее в августе Сергей Собянин предложил оказывать финансовую поддержку молодым режиссерам, снимающим фильмы о Москве. Такая возможность может быть предоставлена в формате грантов с последующим показом картин в кинотеатрах "Москино".