Собянин рассказал, как Москва поддержит молодых кинорежиссеров

Фото: sobyanin.ru

Студенты режиссерских факультетов российских вузов, которые посвятят свои дипломные работы Москве или запечатлят в них столичные достопримечательности, смогут получить от города поощрительный грант. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге по итогам встречи с известными режиссерами и студентами киношкол.

"На сегодняшней встрече решили поддержать молодых режиссеров. Многие из них снимают свои дипломные работы в Москве. И если город станет одним из героев их работы, то мы выделим поощрительный грант", – отметил мэр.

В 2020 году гранты от города получили четыре фильма уже состоявшихся режиссеров, а в текущем году их получат еще восемь картин.

В числе других возможных мер поддержки молодых режиссеров Собянин назвал авторские показы их работ в кинотеатрах сети "Москино".

Собянин подчеркнул, что для Москвы киноиндустрия является значимой отраслью экономики, в которой работают свыше 20 тысяч человек. Он напомнил, что в столице уже создали специальную комиссию, которая организует съемки на улицах города, решает вопросы с ГИБДД, а также договаривается с владельцами разных помещений. Благодаря ее работе уже было снято больше трех тысяч эпизодов различных кинокартин.

Кроме того, в ТиНАО планируется построить кинопарк площадью около 150 гектаров, где можно будет разместить любые декорации для съемок фильмов.

28 августа в столице пройдет акция "Ночь кино". В ней примут участие свыше 120 культурных площадок Москвы. Бесплатные показы фильмов и другие мероприятия пройдут в парках "Северное Тушино", "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", а также в музее-усадьбе "Люблино", культурных центрах, музеях, библиотеках и кинотеатрах сети "Москино".

