Арт-пространство "Квартал поэтов" появится в центре Москвы

16:44
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В центре столицы недалеко от станции метро "Достоевская" появится новое арт-пространство в духе конструктивизма "Квартал поэтов". Работы по его созданию выполнены на 90 процентов, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Здесь появятся тематические кластеры, посвященные русской культуре. Новый сквер на пересечении переулков Чернышевского, Достоевского, Селезневской и Новосущевской улиц. В нем установим арт-инсталляцию "Неизвестному поэту" и стену из кортена – стали с эффектом ржавчины – с цитатами литераторов, музыкантов и режиссеров", – говорится в сообщении.
Также на территории арт-пространства появятся прогулочные зоны и площадки для отдыха, будет оборудована сцена-трансформер во дворе "Есенин-центра" для выступлений, лекций и мастер-классов. Кроме того, специалисты установят 9 композиций и 8 фигур-силуэтов из кортена.
"Обновим покрытие тротуаров и прилегающих проездов, приведем в порядок газоны, разобьем цветники, дополнительно высадим деревья и кустарники, установим новые опоры освещения", – добавили в комплексе.
Отмечается, что современное арт-пространство станет точкой притяжения поклонников искусства в Тверском районе.
Ранее специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт Бережковской набережной на западе Москвы, были проведены сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки.
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