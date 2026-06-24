Собянин сообщил об отражении атаки 15-го БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, который направлялся к Москве в среду, 24 июня. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения фрагментов дрона уже работают специалисты экстренных служб.

Первый БПЛА был ликвидирован примерно в 04:07. За сутки на подлете к столице уничтожено уже 15 беспилотников.

В связи с этим столичный аэропорт Внуково временно отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

