Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, меры введены из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Кроме того, пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Актуальная информация отображается на табло аэропорта.

Ограничения в аэропорту уже вводились в ночь на среду, 24 июня. Авиагавань отправляла и принимала рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Примерно через 5 часов аэропорт вернулся к штатному обслуживанию рейсов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать столицу около 04:07 в среду. Тогда на подлете к мегаполису перехватили один ударный летательный аппарат. Спустя время Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников.