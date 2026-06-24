Сняты временные ограничения в аэропорту Внуково

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Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что запрет на вылет и посадку был продиктован требованиями безопасности. Сейчас воздушная гавань принимает и выпускает рейсы без задержек.

Ограничения в аэропорту Внуково вводились в ночь среду, 24 июня. Авиагавань отправляла и принимала рейсы по согласованию с уполномоченными органами.

Они вводились на фоне поступившей информации об атаке украинских БПЛА на Москву. По данным Сергея Собянина, силы ПВО ликвидировали один укранский дрон, следовавший в стороны столицы.