Москвичам рассказали о программе акции "Ночь кино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителям столицы рассказали, что будет ждать их на акции "Ночь кино". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Бесплатные показы фильмов и другие мероприятия пройдут в парках "Северное Тушино", "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", а также в музее-усадьбе "Люблино".

В пятницу, 27 августа, в "Северном Тушине" гости смогут принять участие в викторине, подготовленной вместе с киноконцерном "Мосфильм". Ее вопросы будут об истории отечественного кинематографа. Четырех победителей определят с помощью генератора случайных чисел. А также каждый из победителей получит по два билета в музей "Мосфильма".

Результаты розыгрыша опубликуют на страницах парка в соцсетях на следующий день после викторины, 28 августа. Также там пройдут бесплатные кинопоказы в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 "Новосибирский комсомолец" (улица Свободы, владения 50–70).

В парке "Кузьминки" (улица Кузьминский Парк, дом 1, строение 6) в субботу зрителям покажут новинки кино. Показы начнутся в 18:00 со сказки "Конек-горбунок" (2021) режиссера Олега Погодина. А в 19:00 в кинотеатре под открытым небом сети "Москино" в парке "Сокольники" (около большого розария) москвичи смогут посмотреть фильм "Пальма" (2021) Александра Домогарова – младшего.

Расписание всех сеансов можно найти на сайте "Москино", там же можно пройти регистрацию.

Также сообщается, что акция пройдет с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором. Количество посадочных мест ограничат до 50 процентов от общей вместимости залов, а зрители должны будут надевать маски.

Ранее стало известно, что более 120 культурных площадок приглашают москвичей на "Ночь кино". 28 августа гостей ждут показы фильмов и сериалов в кинотеатрах, культурных центрах, музеях, библиотеках, парках и на смотровых площадках.

Посетители смогут бесплатно посмотреть зарубежное и российское кино на больших экранах. Специальными событиями "Ночи кино" станут показы с пленки 35 миллиметров в необычных для киносеансов местах: в арке входа Парка Горького, на Даниловском рынке и смотровой площадке Северного речного вокзала.

"Ночь кино" откроет кинотеатр "Художественный" с киноконцертом "Сила кино". Гостям покажут музыкальные фрагменты из картин, отразивших подъем страны в 20–30-е годы XX века, подвиг кинематографистов и операторов военного времени, первый полет человека в космос, развитие телевидения. Киноконцерт будет состоять из трех частей.