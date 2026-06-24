Путин: Россия входит в четверку стран, способных создавать авиадвигатели

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Россия входит в четверку стран, которые могут обеспечить весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. Об этом Владимир Путин сообщил на совещании по развитию российской авиации.

"Я еще скажу о том, что все надо делать быстрее. Очень бы хотелось, чтобы это все было быстрее и масштабнее", – сказал глава государства.

24 июня президент прибыл в подмосковный Жуковский и осмотрел образцы новой отечественной авиатехники – самолеты Ил-114-300, SSJ-100 и МС-21. По его словам, лайнеры имеют очень хороший и достойный уровень.

Государство продолжит помогать авиационной промышленности, но персональная ответственность руководителей, а также требования к ним в части сроков, качества и результатов останутся высокими, подчеркнул российский лидер.